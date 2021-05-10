Нідерланди подають позов до ЄСПЛ проти РФ

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У справі про збитий літак MH17.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 травня, стало відомо, що влада Нідерландів подає позов проти РФ. А саме до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через участь Росії у катастрофі рейсу MH17.
Уряд Нідерландів повідомив, що так звана «скарга держави» передає всю наявну і відповідну інформацію про збитий рейс в суд.
«Зміст державної скарги одночасно передається в ЄСПЛ в рамках втручання Нідерландів в процедуру подачі індивідуальних скарг найближчими родичами проти Росії», - зазначено в повідомленні.
Варто зазначити, що у заяві Нідерланди також захищають всіх 298 жертв MH17.
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