Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Степанова звільняють за погодженням з зовнішніми кураторами України – Дубінський
  • Стали відомі найбільш затребувані професії в Україні
  • Коронавірус в Україні: МОЗ оголосило дату масової вакцинації другою дозою

МОЗ оновив список карантинних зон України

Аня Мартинюк 10 травня 2021, 16:48
Версія для друку
МОЗ оновив список карантинних зон України

«Помаранчевих» зон побільшало.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 10 травня Миколаївська область стала «помаранчевою».  Тепер «помаранчевих» областей 8. У «червону» зону не потрапила жодна область. Це означає, що всі інші області знаходяться в жовтій зоні. Так, «зелених» зон в Україні наразі немає.

У «помаранчеву» зону увійшли Волинська область, Донецька область, Житомирська область, Кіровоградська область, Луганська область, Миколаївська область, Тернопільська область, Черкаська область.

  

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції