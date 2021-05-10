МОЗ оновив список карантинних зон України

Аня Мартинюк 10 травня 2021, 16:48

«Помаранчевих» зон побільшало.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, 10 травня Миколаївська область стала «помаранчевою». Тепер «помаранчевих» областей 8. У «червону» зону не потрапила жодна область. Це означає, що всі інші області знаходяться в жовтій зоні. Так, «зелених» зон в Україні наразі немає.

У «помаранчеву» зону увійшли Волинська область, Донецька область, Житомирська область, Кіровоградська область, Луганська область, Миколаївська область, Тернопільська область, Черкаська область.