Очікував побачити глуш – Макаревич про міста Західної України

Аня Мартинюк 10 травня 2021, 16:14

Відомий музикант відбув тур в містах України.

Новину передає «Преса України».

Відомий російський музикант, лідер гурту «Машина часу» Андрій Макаревич розповів про враження від туру містами Західної України. На своїй сторінці в соцмережі він зазначив, що під час гастролей з джазовим ансамблем "Yo5" побував у Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Чернівцях.

«Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину - маленькі міста по 200 000 чоловік. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів», - зазначив він.

Ездим с "УО 5" по западной Украине - Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы... Я, признаться, ожидал увидеть всё-таки... Опубликовано Андреем Макаревичем Воскресенье, 9 мая 2021 г.

Пост Макаревича прокоментували майже 500 користувачів. «Лайк» поставили 25 тисяч користувачів. Багато фанатів зірки запросили його відвідати й інші українські міста.