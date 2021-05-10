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Відомий музикант відбув тур в містах України.
Новину передає «Преса України».
Відомий російський музикант, лідер гурту «Машина часу» Андрій Макаревич розповів про враження від туру містами Західної України. На своїй сторінці в соцмережі він зазначив, що під час гастролей з джазовим ансамблем "Yo5" побував у Тернополі, Хмельницькому, Рівному та Чернівцях.
«Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяку глушину - маленькі міста по 200 000 чоловік. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту. І дуже хороших глядачів», - зазначив він.
Ездим с "УО 5" по западной Украине - Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы... Я, признаться, ожидал увидеть всё-таки...Опубликовано Андреем Макаревичем Воскресенье, 9 мая 2021 г.
Пост Макаревича прокоментували майже 500 користувачів. «Лайк» поставили 25 тисяч користувачів. Багато фанатів зірки запросили його відвідати й інші українські міста.
16:14: Очікував побачити глуш – Макаревич про міста Західної України
15:28: Степанова звільняють за погодженням з зовнішніми кураторами України – Дубінський
14:47: До серпня Велика Британія позбудеться коронавірусу – Telegraph
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