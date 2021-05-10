Степанова звільняють за погодженням з зовнішніми кураторами України – Дубінський

Аня Мартинюк 10 травня 2021, 15:28

Колишній «Слуга народу» висловив свою думку у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 травня, український депутат Олександр Дубінський, який не так давно покинув лави президентської партії «Слуга народу», відреагував на заплановане звільнення міністра МОЗ Максима Степанова.

На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що звільнення Степанова «виконується Його президентською Величністю за погодженням з зовнішньополітичними кураторами України». Дубінський вважає, що це є один з елементів угоди по заміні Андрія Коболєва на Юрія Вітренка.

«За те, що Зе-команда влазить в потоки Нафтогазу, соросята хочуть компенсацію міністерськими портфелями, і призначення Віктора Ляшко (послідовника і прямого продовжувача справи Супрун) в МОЗ - одна зі складових цієї угоди», - заявив нардеп.

Увольнение министра здравоохранения Степанова исполняется Его президентским Величеством по согласованию с... Опубликовано Александром Дубинским Понедельник, 10 мая 2021 г.

За його словами, також може бути зроблена спроба звільнення і заміни на «соросят» міністра освіти Сергія Шкарлета і міністра економіки Ігоря Петрашка.