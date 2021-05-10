До серпня Велика Британія позбудеться коронавірусу – Telegraph

Аня Мартинюк 10 травня 2021, 14:47

Оптимістичний прогноз озвучив Клайв Дікс.

Новину передає «Преса України».

За даними видання Telegraph, до серпня поточного року новий вид коронавірусу більше не розповсюджуватиметься у Великій Британії. Про це заявив керівник робочої групи з питань вакцин Клайв Дікс.

«Десь у серпні у нас не буде циркулюючого вірусу у Великій Британії», - заявив він.

Дікс додав, що програма посилення вакцини може бути перенесена на початок 2022 року. За його словами, очікується, що всі жителі Великої Британії будуть щеплені принаймні один раз до кінця липня.

«І тоді ми, мабуть, захистимо населення від усіх відомих варіантів вірусу», - додав він.

Нагадаємо, Велика Британія ввела понад 51 мільйон вакцин і стала другою за швидкістю країною, яка ввела першу дозу принаймні половині свого дорослого населення.