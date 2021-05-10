Ціни на нафту різко виросли

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Через ситуацію у США.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 травня, світові ціни на нафту виросли на тлі кібератаки, яка зупинила один з найважливіших і найбільших паливопроводів США. Як відомо, на минулому тижні трубопровід, через який проходить 2,5 мільйона барелів на день дизельного палива, бензину та реактивного був повністю паралізований. Подія викликала занепокоєння з приводу крихкості енергетичної інфраструктури країни.
Ціни на міжнародну нафту марки Brent торгувалися на рівні 68,88 долара за барель, додавши 0,88%.
Ціни на американську West Texas Intermediate (WTI) становили 65,46 долара за барель, піднявшись на 0,86%.
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