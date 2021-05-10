В Україні ціни на торішню капусту полізли вгору

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На 37%.
Новину передає «Преса України».
Українські експерти відзначили, що ціни на минулорічну білокачанну капусту продовжують рости. Причина такого ходу подій – сезонне виснаження запасів та високий попит.
Також зазначається, що оскільки білокачанна капуста закінчується в господарствах, виробники почали стримувати продаж якісної продукції, що також призвело до росту цін у цьому сегменті.
Так, минулорічна капуста продається за 6-10 грн/кг. Це на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
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