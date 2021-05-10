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В Україні ціни на торішню капусту полізли вгору

Аня Мартинюк 10 травня 2021, 13:37
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В Україні ціни на торішню капусту полізли вгору

На 37%. 

Новину передає «Преса України».

Українські експерти відзначили, що ціни на минулорічну білокачанну капусту продовжують рости. Причина такого ходу подій – сезонне виснаження запасів та високий попит.

Також зазначається, що оскільки білокачанна капуста закінчується в господарствах, виробники почали стримувати продаж якісної продукції, що також призвело до росту цін у цьому сегменті.

Так, минулорічна капуста продається за 6-10 грн/кг. Це на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

 

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