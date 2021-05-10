Українські мандрівники побилися прямо у літаку

Аня Мартинюк 10 травня 2021, 13:03

Інцидент трапився на рейсі Борисполь – Ла Романа.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 травня, стало відомо про те, що між українськими туристами, які летіли з Києва в Домініканську Республіку рейсом Борисполь – Ла Романа, сталась бійка. В результаті одна пасажирка отримала травми.

За словами блогера Андрія Трушковського, який також летів цим літаком, постраждалими виявилась пара Юлія та Костянтин. Так, проблема виникла після того, як Костянтин відсунув крісло. Це не сподобалось парі пасажирів позаду.

«Костя з Юлею спали. Дитина позаду почала бити по сидінню Юлі. Костя попросив, щоб вона (дитина – ред.) цього не робила. Коли Костя встав і пішов до туалету, повернувся й сів на своє крісло, він його відкинув (це є у будь-якому літаку), і жінка не Костю почала дубасити, а Юлю, яка спала, ху*рити їй крісло: «Ви, с*ки, стерви». А потім подряпала обличчя, погризла руку і відкусила ніготь», – розповів блогер.

В результаті бортпровідники пересадили конфлікту пару і повідомили про інцидент поліцію. Правоохоронці ж попросили туристів вирішити питання самостійно.