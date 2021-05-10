Коронавірус в Україні – Степанов представив статистику вихідного дня

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Мало тестів – мало хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 травня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні за минулу добу виявили 2 817 коронавірусних хворих. Мала кількість випадків обумовлена проведенням 21 883 тестів на коронавірус.
Серед нових хворих 159 дітей і 31 медпрацівник. 119 людей померли за добу.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях. Найменше - 15 випадків - виявили за минулу добу в Хмельницькій області», - зазначив він.
Також 1 004 людини було щеплено проти коронавірусу, а за весь період спостереження – 863 645 людей.
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