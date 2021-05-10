Коронавірус в Україні – Степанов представив статистику вихідного дня

Аня Мартинюк 10 травня 2021, 12:32

Мало тестів – мало хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 травня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Україні за минулу добу виявили 2 817 коронавірусних хворих. Мала кількість випадків обумовлена проведенням 21 883 тестів на коронавірус.

Серед нових хворих 159 дітей і 31 медпрацівник. 119 людей померли за добу.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях. Найменше - 15 випадків - виявили за минулу добу в Хмельницькій області», - зазначив він.

Також 1 004 людини було щеплено проти коронавірусу, а за весь період спостереження – 863 645 людей.