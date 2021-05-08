У Space-Track назвали дату падіння на Землю китайської ракети

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 20:00

Але вони не точні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, у компанії Space Track попередили, що уламки надважкої китайської ракети Чанчжен-5 впадуть на Землю 9 травня вранці. А саме о 2:52 за всесвітнім координованим часом або ж о 5:52 за Києвом.

Як відомо, ракета була запущена на орбіту 29 квітня, але вона вийшла з-під контролю. Її приблизні координати «приземлення» 39,4 градусів широти і 180,5 – довготи. Але час та місце є не точними.