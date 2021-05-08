У Space-Track назвали дату падіння на Землю китайської ракети 20:00
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Але вони не точні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 травня, у компанії Space Track попередили, що уламки надважкої китайської ракети Чанчжен-5 впадуть на Землю 9 травня вранці. А саме о 2:52 за всесвітнім координованим часом або ж о 5:52 за Києвом.
Як відомо, ракета була запущена на орбіту 29 квітня, але вона вийшла з-під контролю. Її приблизні координати «приземлення» 39,4 градусів широти і 180,5 – довготи. Але час та місце є не точними.
20:00: У Space-Track назвали дату падіння на Землю китайської ракети
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