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Українців попередили про заморозки

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 19:34
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Українців попередили про заморозки

За ними стартує тепло. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, синоптик Наталія Діденко попередила про заморозки в Україні. Так, у ніч на 9 травня заморозки на ґрунті очікуються у західних, північних, центральних областях. Також можливі в південній частині України.

«Очікується +1+5 градусів, на Півдні та Сході +3+8 градусів. На щастя, зараз травень, тому все ж вдень завдяки візиту антициклону на ім'я Utine прибуде до нас сонячна погода, яка в змозі прогріти в неділю повітря до +12+17 градусів, у західних областях до +14+19 градусів», - уточнила вона.

Дощів 9 травня не очікується за виключенням східних областей. Наступний тиждень стартує з +15+22 градусів, на Сході з +11+16 градусів.

 

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