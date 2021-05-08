Померла найгнучкіша бабуся України

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Їй було 95 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 травня, стало відомо, що пішла з життя Надія Куповець-Шаригіна. Жінка була найгнучкішою у віці 93 роки. У такому поважному віці вона сідала на шпагат. Так, вона встановила рекорд України як найгнучкіша жінка України поважного віку.
Гімнастка родом з Кам'янки-Бузької надихала на те, що спортом можна займатися у будь-якому місці. Спортом жінка почала займатися з 60 років.
20:00: У Space-Track назвали дату падіння на Землю китайської ракети
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