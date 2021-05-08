Samsung не випускатиме оновлень для старих смартфонів

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 18:39

Всього для двох моделей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, стало відомо, що відома компанія Samsung представила список смартфонів, які більше не отримуватимуть оновлень безпеки. Це Galaxy S8 і Galaxy S8 +.

Як відомо, ці моделі були випущені у 2017 році. Тепер ці смартфони не будуть неактуальні, просто в подальшому їх використання може становити загрозу безпеці через застаріле програмне забезпечення.

Власники Galaxy S8 Active та Galaxy S8 Lite будуть отримувати оновлення безпеки.