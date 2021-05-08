Стали відомі найбільш затребувані професії в Україні

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Також стали відомі зарплати, які пропонують на популярних вакансіях.
Новину передає «Преса України».
З початку 2021 року роботодавці в Україні активно шукали консультантів, вантажників, менеджерів з продажу, кур'єрів, охоронців і водіїв таксі. Про це повідомила керівник відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.
За її словами, продавецю-консультанту пропонують 3500-25000 грн зарплати, вантажнику 5000-15000 грн, менеджеру з продажу 8000-53000 грн, однак менеджери з продажу нерухомості можуть отримати близько 100 000 грн і вище.
Кур'єру тим часом пропонують 12000-42000 грн, охоронцю 5000-20000 грн, водію таксі 13000-46000 грн.
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