Стали відомі найбільш затребувані професії в Україні

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 17:58

Також стали відомі зарплати, які пропонують на популярних вакансіях.

Новину передає «Преса України».

З початку 2021 року роботодавці в Україні активно шукали консультантів, вантажників, менеджерів з продажу, кур'єрів, охоронців і водіїв таксі. Про це повідомила керівник відділу по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна.

За її словами, продавецю-консультанту пропонують 3500-25000 грн зарплати, вантажнику 5000-15000 грн, менеджеру з продажу 8000-53000 грн, однак менеджери з продажу нерухомості можуть отримати близько 100 000 грн і вище.

Кур'єру тим часом пропонують 12000-42000 грн, охоронцю 5000-20000 грн, водію таксі 13000-46000 грн.