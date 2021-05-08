Пасажирам поїзда Київ-Миколаїв роздали відра

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Через дірки в даху.
Новину передає «Преса України».
У Мережі з’явилося відео з поїздки у поїзді Київ-Миколаїв. Так, через те, що дах поїзда протікав, пасажирам видали відра.
На відео видно, як з ламп тече вода прямо на пасажирські ліжка.
«Боюся, що до ранку в цьому поїзді Київ-Миколаїв пасажири почнуть палити дровами», - пожартували у Мережі.
Боюся, що до ранку у цьому потязі Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами. Олександр Рудоманов, сиджу дома і...Опубликовано Halyna Poptsova Пятница, 7 мая 2021 г.
В Укрзалізниці додали свій коментар, у якому попросили вибачення за негативний досвід та пообіцяли виправити ситуацію.
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14:12: Дитина випала з вікна – З дитсадка у Запоріжжі звільнили частину персоналу
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