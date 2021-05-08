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Пасажирам поїзда Київ-Миколаїв роздали відра

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 17:34
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Пасажирам поїзда Київ-Миколаїв роздали відра

Через дірки в даху.

Новину передає «Преса України».

У Мережі з’явилося відео з поїздки у поїзді Київ-Миколаїв. Так, через те, що дах поїзда протікав, пасажирам видали відра.

На відео видно, як з ламп тече вода прямо на пасажирські ліжка.

«Боюся, що до ранку в цьому поїзді Київ-Миколаїв пасажири почнуть палити дровами», - пожартували у Мережі.

Боюся, що до ранку у цьому потязі Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами. Олександр Рудоманов, сиджу дома і...

Опубликовано Halyna Poptsova Пятница, 7 мая 2021 г.

В Укрзалізниці додали свій коментар, у якому попросили вибачення за негативний досвід та пообіцяли виправити ситуацію.

 

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