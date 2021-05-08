Чехія попросила ЄС вислати по дипломату Росії

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 16:58

Так, Чехія просить слідувати її прикладу.

Новину передає «Преса України».

Чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш зробив гучну заяву. Він звернувся до країн ЄС з проханням вислати хоча б по одному дипломату РФ. За його словами, таким чином країни ЄС підтвердять свою солідарність з Прагою.

Прохання було озвучено в ході неформальної зустрічі європейських лідерів в Порту, Португалія.

«Європа не може змиритися з такими діями Росії. Ми повинні розуміти, що коли атакують одну державу-член Євросоюзу, то атакують весь Євросоюз», - заявив Бабіш.

Як відомо, 17 квітня влада Чехії вислала 18 російських дипломатів через підозру в зв'язках з військовою розвідкою РФ.