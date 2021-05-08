Чехія попросила ЄС вислати по дипломату Росії

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Так, Чехія просить слідувати її прикладу.
Новину передає «Преса України».
Чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш зробив гучну заяву. Він звернувся до країн ЄС з проханням вислати хоча б по одному дипломату РФ. За його словами, таким чином країни ЄС підтвердять свою солідарність з Прагою.
Прохання було озвучено в ході неформальної зустрічі європейських лідерів в Порту, Португалія.
«Європа не може змиритися з такими діями Росії. Ми повинні розуміти, що коли атакують одну державу-член Євросоюзу, то атакують весь Євросоюз», - заявив Бабіш.
Як відомо, 17 квітня влада Чехії вислала 18 російських дипломатів через підозру в зв'язках з військовою розвідкою РФ.
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14:12: Дитина випала з вікна – З дитсадка у Запоріжжі звільнили частину персоналу
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11:13: Коронавірус в Україні: МОЗ оголосило дату масової вакцинації другою дозою
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