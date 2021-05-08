Іноземці продовжують виводити гроші з України

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 16:20

З 2016 року спостерігався приплив капіталу.

Новину передає «Преса України».

У НБУ повідомили, що у першому кварталі 2021 року чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України становив 301 млн доларів. Як уточнює регулятор, негативні реінвестовані доходи склали 141 млн доларів.

Тим часом інвестиції в акціонерний капітал склали склали 307 млн доларів. Можна говорити, що в Україні уже другий рік поспіль спостерігається відтік капіталу.

У НБУ наголосили, що з 2016 року в країні фіксувався приплив інвестицій, а в 2020 році стався відтік майже 870 мільйонів доларів.