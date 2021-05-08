Іноземці продовжують виводити гроші з України

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З 2016 року спостерігався приплив капіталу.
Новину передає «Преса України».
У НБУ повідомили, що у першому кварталі 2021 року чистий відтік прямих іноземних інвестицій з України становив 301 млн доларів. Як уточнює регулятор, негативні реінвестовані доходи склали 141 млн доларів.
Тим часом інвестиції в акціонерний капітал склали склали 307 млн доларів. Можна говорити, що в Україні уже другий рік поспіль спостерігається відтік капіталу.
У НБУ наголосили, що з 2016 року в країні фіксувався приплив інвестицій, а в 2020 році стався відтік майже 870 мільйонів доларів.
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