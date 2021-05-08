У Києві планують назвати вулицю на честь Джорджа Флойда

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 15:46

А саме перейменувати вулицю Жамбила Жабаєва.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, стало відомо, що у Києві планують перейменувати вулицю Жамбила Жабаєва, що в Шевченківському районі. На сайті Київської міської ради з'явилась петиція, якою пропонується перейментувати вулицю на честь вбитого копом афроамериканця Джорджа Флойда.

«Жамбил Жабаєв, в честь якого зараз названа вулиця - радянський співак-Акін, який в своїх піснях прославляв сталінський тоталітарний режим. Серед них є такі пісні, як "Гімн Жовтня", "В Мавзолеї Леніна", "Ленін і Сталін", Балада про наркомана Єжова", "Великий Сталінський закон"», - йдеться в повідомленні.

Автором петиції виступає Володимир Ковальчук. Він зазначив, що перейменування необхідно не лише в рамках декомунізації, а й в знак солідарності з афро-американським народом.

Як відомо, Джордж Флойд був задушений під час арешту через підроблену банкноту. Подія трапилась у Міннеаполісі в минулому році. Після цього у США пройшла хвиля протестів Black Lives Matter.