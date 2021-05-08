Зеленський та посли G7 прибули на Донбас

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 15:22

Президент поклав квіти і зробив селфі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський побував з послами ЄС і G7 в Луганській області. В ході робочої поїздки глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас уже опублікував фотографії з поїздки на Донбас в мікроблозі Twitter.

Local people in Milove are waiting patiently... pic.twitter.com/11MsVxrurW — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

На фото учасники поїздки покладають квіти і фотографуються з місцевими людьми.