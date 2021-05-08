Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Коронавірус в Україні: МОЗ оголосило дату масової вакцинації другою дозою
  • У США назвали найефективніші вакцини від коронавірусу
  • Зеленський відзвітував про візит у Польщу

Зеленський та посли G7 прибули на Донбас

Аня Мартинюк 08 травня 2021, 15:22
Версія для друку
Зеленський та посли G7 прибули на Донбас

Президент поклав квіти і зробив селфі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський побував з послами ЄС і G7 в Луганській області. В ході робочої поїздки глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас уже опублікував фотографії з поїздки на Донбас в мікроблозі Twitter.

На фото учасники поїздки покладають квіти і фотографуються з місцевими людьми.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції