Зеленський та посли G7 прибули на Донбас

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Президент поклав квіти і зробив селфі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 травня, президент України Володимир Зеленський побував з послами ЄС і G7 в Луганській області. В ході робочої поїздки глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.
Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас уже опублікував фотографії з поїздки на Донбас в мікроблозі Twitter.
Local people in Milove are waiting patiently... pic.twitter.com/11MsVxrurW— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021
На фото учасники поїздки покладають квіти і фотографуються з місцевими людьми.
14:12: Дитина випала з вікна – З дитсадка у Запоріжжі звільнили частину персоналу
13:38: Лукашенко заявив про готовність провести дострокові вибори
11:13: Коронавірус в Україні: МОЗ оголосило дату масової вакцинації другою дозою
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