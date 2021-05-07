Дитина випала з вікна – З дитсадка у Запоріжжі звільнили частину персоналу

Аня Мартинюк 07 травня 2021, 14:12

За те, що не догледіли.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що через інцидент у дитсадку Запоріжжя звільнено частину персоналу. Як відомо, 26 квітня, з вікна дитячого саду Еврик випав 4-річний хлопчик. Він отримав численні травми. Мер міста Володимир Буряк заявив, що після перевірки було звільнено директора, вихователя і няньку, які не догледіли за дитиною.

За попередніми даними, вихователька з дітьми пішла на прогулянку, однак одну дитину забула. Хлопчик випав з другого поверху.