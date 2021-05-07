Лукашенко заявив про готовність провести дострокові вибори

Аня Мартинюк 07 травня 2021, 13:38

Але за однієї умови.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив важливу заяву. За його словами, у Білорусі можуть відбутися дострокові вибори. Але паралельно з виборами Сполученими Штатами.

«Я за вибори, яких вони вимагають. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори», - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройшли 9 серпня 2020 року.