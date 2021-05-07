Лукашенко заявив про готовність провести дострокові вибори 13:38
Коронавірус в Україні: МОЗ оголосило дату масової вакцинації другою дозою 11:13
Прекрасний приклад дипломатії – Кулеба про зустріч Байдена та Путіна 10:39
Найвідоміший у світі турецький кухар продаватиме золоті стейки 11:54
Трамп запускає власну платформу для спілкування в Інтернеті 11:23
У Pfizer очікують багаторічний попит на антикоронавірусну вакцину 10:14
Але за однієї умови.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 травня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив важливу заяву. За його словами, у Білорусі можуть відбутися дострокові вибори. Але паралельно з виборами Сполученими Штатами.
«Я за вибори, яких вони вимагають. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори», - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі пройшли 9 серпня 2020 року.
13:38: Лукашенко заявив про готовність провести дострокові вибори
11:13: Коронавірус в Україні: МОЗ оголосило дату масової вакцинації другою дозою
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.