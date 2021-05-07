Блінкен прокоментував зміну керівництва Нафтогазу

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Він вважає це поганим сигналом.
Новину передає «Преса України».
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон дійсно розкритикував рішення Києва звільнити Андрія Коболєва з керівної посади у Нафтогазі. За його словами, таке рішення несе шкоду «міжнародному іміджу України».
«Насправді це поганий сигнал і потенційна шкоду міжнародному іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і, сподіваюся, буде рухатися вперед в частині корпоративного управління Нафтогазом і іншими державними компаніями, щоб таке управління було прозорим, незалежним і служило інтересам українців», - заявив він.
Нагадаємо, на місце Коболєва прийшов Юрій Вітренко.
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11:13: Коронавірус в Україні: МОЗ оголосило дату масової вакцинації другою дозою
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