Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Коронавірус в Україні: МОЗ оголосило дату масової вакцинації другою дозою
  • У США назвали найефективніші вакцини від коронавірусу
  • Зеленський відзвітував про візит у Польщу

Блінкен прокоментував зміну керівництва Нафтогазу

Аня Мартинюк 07 травня 2021, 13:07
Версія для друку
Блінкен прокоментував зміну керівництва Нафтогазу

Він вважає це поганим сигналом.

Новину передає «Преса України».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон дійсно розкритикував рішення Києва звільнити Андрія Коболєва з керівної посади у Нафтогазі. За його словами, таке рішення несе шкоду «міжнародному іміджу України».

«Насправді це поганий сигнал і потенційна шкоду міжнародному іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і, сподіваюся, буде рухатися вперед в частині корпоративного управління Нафтогазом і іншими державними компаніями, щоб таке управління було прозорим, незалежним і служило інтересам українців», - заявив він.

Нагадаємо, на місце Коболєва прийшов Юрій Вітренко.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції