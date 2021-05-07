Блінкен прокоментував зміну керівництва Нафтогазу

Аня Мартинюк 07 травня 2021, 13:07

Він вважає це поганим сигналом.

Новину передає «Преса України».

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон дійсно розкритикував рішення Києва звільнити Андрія Коболєва з керівної посади у Нафтогазі. За його словами, таке рішення несе шкоду «міжнародному іміджу України».

«Насправді це поганий сигнал і потенційна шкоду міжнародному іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і, сподіваюся, буде рухатися вперед в частині корпоративного управління Нафтогазом і іншими державними компаніями, щоб таке управління було прозорим, незалежним і служило інтересам українців», - заявив він.

Нагадаємо, на місце Коболєва прийшов Юрій Вітренко.