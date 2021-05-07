Коронавірус в Україні: МОЗ оголосило дату масової вакцинації другою дозою

Аня Мартинюк 07 травня 2021, 11:13

Уже на цьому тижні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, стало відомо, що 9 травня в Україні стартує масова вакцинація від коронавірусу. Мова йде про введення другої дози. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Зокрема, CoviShield, яким почали щеплювати 24 лютого, інтервал між першим і другим терміном 12 тижнів, тому друге щеплення має розпочатися 19 травня. Вакциною CoronaVac почали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення має розпочатися 11 травня. І вакциною Pfizer - почали 18 квітня, інтервал 21 день, тому друге щеплення має початися 9 травня», - заявив Ляшко.

За його словами, з наступного тижня МОЗ почне здійснювати візити в регіони з метою контролю за вакцинацією.