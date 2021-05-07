Facebook видалив ботоферми «Слуги народу»

Прекрасний приклад дипломатії – Кулеба про зустріч Байдена та Путіна 10:39
Найвідоміший у світі турецький кухар продаватиме золоті стейки 11:54
Трамп запускає власну платформу для спілкування в Інтернеті 11:23
У Pfizer очікують багаторічний попит на антикоронавірусну вакцину 10:14
На ведення ботоферми виділили 210 000 доларів.
Новину передає «Преса України».
Найбільша соцмережа у світі Facebook представила звіт за квітень 2021 року. У ньому зазначається про закриття сотні ботоферм, які діяли в Україні й були пов’язані з політсилою «Слуга народу».
Так, було видалено 105 облікових записів, 24 сторінки. Ще 5 облікових записів видалили в Instagram за порушення політики щодо спланованого просування дезінформації. Уточнюється, що сторінки часто маскувалися під новинні. На функціонування сторінок було витрачено 210 000 доларів.
Наголошується, що на деяких сторінках спостерігалася сатира з приводу пандемії коронавірусу.
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.