Facebook видалив ботоферми «Слуги народу»

Аня Мартинюк 07 травня 2021, 10:30

На ведення ботоферми виділили 210 000 доларів.

Новину передає «Преса України».

Найбільша соцмережа у світі Facebook представила звіт за квітень 2021 року. У ньому зазначається про закриття сотні ботоферм, які діяли в Україні й були пов’язані з політсилою «Слуга народу».

Так, було видалено 105 облікових записів, 24 сторінки. Ще 5 облікових записів видалили в Instagram за порушення політики щодо спланованого просування дезінформації. Уточнюється, що сторінки часто маскувалися під новинні. На функціонування сторінок було витрачено 210 000 доларів.

Наголошується, що на деяких сторінках спостерігалася сатира з приводу пандемії коронавірусу.