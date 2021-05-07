В Україні побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 07 травня 2021, 08:33

Також побільшало випадків одужання.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 травня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні провели 94 479 тести на коронавірус та виявили 8 404 нових хворих. З них 353 дитини та 185 медпрацівників.

Летальних випадків – 379. Разом з тим одужали 19 453 особи.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях», - зазначив він.

8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 6 мая 2021 г.

Разом з тим 37 967 людей було щеплено проти COVID-19. Всього в Україні першу дозу отримали 821 768 осіб. Другу дозу - 428 осіб.