Forbes оприлюднив список 100 найбагатших українців

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 14:08

За рік українські багатії збільшили статки на 42%.

Новину передає «Преса України».

Журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг найбагатших українців. Цьогоріч список зі 100 осіб очолили олігархи Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго.

У топ-5 потрапили Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Десятка найбагатших виглядає наступним чином:

Рінат Ахметов - $7,6 млрд;

Віктор Пінчук - $2,5 млрд;

Костянтин Жеваго - $2,4 млрд;

Ігор Коломойський - $1,8 млрд;

Геннадій Боголюбов - $1,7 млрд;

Олександр Герега, Галина Герега - $1,7 млрд;

Петро Порошенко - $1,6 млрд;

Вадим Новинський - $1,4 млрд;

Олександр Ярославський - $820 млн;

Юрій Косюк - $780 млн.

Наголошується, що усі 100 фігурантів списку збільшили статок на 42% .