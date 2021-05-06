Forbes оприлюднив список 100 найбагатших українців

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За рік українські багатії збільшили статки на 42%.
Новину передає «Преса України».
Журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг найбагатших українців. Цьогоріч список зі 100 осіб очолили олігархи Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго.
У топ-5 потрапили Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Десятка найбагатших виглядає наступним чином:
Рінат Ахметов - $7,6 млрд;
Віктор Пінчук - $2,5 млрд;
Костянтин Жеваго - $2,4 млрд;
Ігор Коломойський - $1,8 млрд;
Геннадій Боголюбов - $1,7 млрд;
Олександр Герега, Галина Герега - $1,7 млрд;
Петро Порошенко - $1,6 млрд;
Вадим Новинський - $1,4 млрд;
Олександр Ярославський - $820 млн;
Юрій Косюк - $780 млн.
Наголошується, що усі 100 фігурантів списку збільшили статок на 42% .
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