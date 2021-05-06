Україні заважають Росія та олігархи - Ентоні Блінкен

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 13:39

Держсекретар США зауважив, що Україна має як зовнішніх, так і внутрішніх ворогів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 травня, держсекретар США Ентоні Блінкен зробив важливу заяву за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, українській державі заважають РФ та олігархи.

«Україні заважають зовнішні сили - Росія, і внутрішні сили - олігархи, які переслідують свої цілі», - наголосив Блінкен.

Він додав, що країни G7 підтримують суверенітет і незалежність України.

«Я тільки повернувся з Лондона. Країни G7 підтримують суверенітет і незалежність України», - зазначив держсекретар.

Також він звернув увагу на те, що біля українського кордону досі спостерігається велика кількість російських військових, хоч частину відвели назад.