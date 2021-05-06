Українці продали рекордну кількість валюти

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 12:59

Іноземна валюта раптово стала нецікава. Але не всім.

Новину передає «Преса України».

У НБУ повідомили, що у квітні поточного року українці продали комерційним банкам готівкової і безготівкової валюти на 2 млрд 246 млн доларів. Купили валюти на 1 млрд 699 млн доларів. Чистий продаж склав 547 млн доларів.

Так, у квітні зафіксували рекордний місячний обсяг продажу валюти населенням у початку 2020 року.

З початку 2021 року українці продали валюту на 7 млрд 284 млн доларів.