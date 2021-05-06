Синоптик повідомила українців про скоре потепління

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А саме до +25 градусів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 травня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що тиждень в країні завершиться 25-градусним теплом. А саме у неділю, 9 травня.
«В Україні завтра буде порівняно тепло, протягом дня +15+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів», - додала вона.
В крайніх західних областях свіжіше, до +13+15 градусів. На вихідних свіжість пошириться на всю західну частину, північні області та більшість центральних областей. 7 травня опади у вигляді дощу пройдуть на Заході, Півночі України, у багатьох центральних областях.
Наступний тиждень буде комфортно теплим.
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