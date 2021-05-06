Синоптик повідомила українців про скоре потепління

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 12:27

А саме до +25 градусів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 травня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що тиждень в країні завершиться 25-градусним теплом. А саме у неділю, 9 травня.

«В Україні завтра буде порівняно тепло, протягом дня +15+20 градусів, на Півдні та Сході до +22 градусів», - додала вона.

В крайніх західних областях свіжіше, до +13+15 градусів. На вихідних свіжість пошириться на всю західну частину, північні області та більшість центральних областей. 7 травня опади у вигляді дощу пройдуть на Заході, Півночі України, у багатьох центральних областях.

Наступний тиждень буде комфортно теплим.