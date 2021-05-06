Румунія виділить Україні 100 тисяч доз AstraZeneca

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 11:47

Ще стільки ж отримає Молдова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 травня, стало відомо, Румунія надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca, від якої ряд країн відмовилися через побічні ефекти у вигляді тромбозу. Ще 100 тисяч доз Румунія надасть молдові.

Відповідна заява прозвучала на прес-конференції прем'єр-міністра Румунії Флоріна Кицу.

«На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проект рішення надати ще 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також підготували деталі надання 100 тисяч доз вакцини Україні», - уточнив він.

Нагадаємо, нещодавно в Австралії зафіксували 5 нових випадків тромбозу після вакцинації препаратом AstraZeneca. Загалом в 11 австралійців розвинувся тромбоз.