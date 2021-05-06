У Києві сталась пожежа в притулку для тварин

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Обійшлося без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що у Києві на Деміївській в балці загорівся собачий притулок. На території притулку, за яким доглядають волонтери, знаходився 31 собака.
На щастя, вогнище вдалось приборкати. Обійшлось без жертв. Ні люди, ні тварини не постраждали. Інформацію надали в спільноті dtp.kiev.ua.
Місцеві жителі зауважили, що волонтери постійно щось палять на території притулку. Тим часом керівниця притулку вважає, що відбувся підпал збоку догхантерів.
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