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У Києві сталась пожежа в притулку для тварин

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 11:15
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У Києві сталась пожежа в притулку для тварин

Обійшлося без жертв. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що у Києві на Деміївській в балці загорівся собачий притулок. На території притулку, за яким доглядають волонтери, знаходився 31 собака.

На щастя, вогнище вдалось приборкати. Обійшлось без жертв. Ні люди, ні тварини не постраждали. Інформацію надали в спільноті dtp.kiev.ua.

Місцеві жителі зауважили, що волонтери постійно щось палять на території притулку. Тим часом керівниця притулку вважає, що відбувся підпал збоку догхантерів.

 

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