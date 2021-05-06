Прекрасний приклад дипломатії – Кулеба про зустріч Байдена та Путіна

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Український міністр вважає, що нічого поганого у майбутній зустрічі президентів США та РФ немає.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 травня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що майбутня зустріч лідерів США та РФ не суперечить інтересам української держави. Як відомо, Джо Байден та Володимир Путін мають провести діалог цього літа.
«Я розумію тих, хто відчуває стурбованість (з приводу зустрічі - Ред.) через нестачу інформації, через теорії змови, через успадкованого страху зради. Але я дивлюся на це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні зараз», - прокоментував міністр.
Кулеба додав, що пропозиція Байдена зустрітися з Путіним є прекрасним прикладом дипломатії.
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