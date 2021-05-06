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Ляшко прокоментував можливу заміну Степанова в МОЗ

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 10:06
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Ляшко прокоментував можливу заміну Степанова в МОЗ

Відповідь була філософською.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 травня, головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відреагував на ідею зайняти місце Максима Степанова. Відповідаючи на запитання, чи погодився би він очолити МОЗ, Ляшко зазначив, що на все свій час.

«Зараз мені не цікаво, хто за кого проголосував би. Мені цікаво, щоб була вакцина, щоб ми виконали цю свою місію, провакцинували українців і, щоб можна було коли-небудь вийти на той же брифінг і сказати: «Нуль випадків коронавірусної хвороби в Україні», - зазначив він.

Як повідомлялось раніше, у ВРУ розмірковують над відставкою міністра МОЗ Максима Степанова на тлі провальної кампанії з вакцинації українців.

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