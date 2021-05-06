В Україні понад 6000 нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 09:34

Тим не менше майже 15 тисяч пацієнтів одужали.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 травня, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що за минулу добу в Україні виявили 6 038 нових хворих на COVID-19. З них 271 дитина та 113 медпрацівників.

На жаль, побільшало смертей від коронавірусу, плюс 374 людини. Тим не менше одужала за добу 14 351 особа;

6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Среда, 5 мая 2021 г.

Всього 5 травня було здійснено 72 373 тести на коронавірус. Також 24 494 людини отримали щеплення від коронавірусу.