В Україні понад 6000 нових коронавірусних хворих

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Тим не менше майже 15 тисяч пацієнтів одужали.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 травня, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що за минулу добу в Україні виявили 6 038 нових хворих на COVID-19. З них 271 дитина та 113 медпрацівників.
На жаль, побільшало смертей від коронавірусу, плюс 374 людини. Тим не менше одужала за добу 14 351 особа;
6 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 травня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Среда, 5 мая 2021 г.
Всього 5 травня було здійснено 72 373 тести на коронавірус. Також 24 494 людини отримали щеплення від коронавірусу.
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