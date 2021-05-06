У Єгипті ввели жорсткий локдаун

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 09:01

Розваги для туристів відміняються.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що у Єгипті через погіршення ситуації з коронавірусом вводиться жорсткий локдаун. Впродовж двох тижнів не працюватимуть усі торгові центри, ресторани і магазини.

Прем'єр-міністр країни Мустафа Мадбулі зазначив, що карантинні обмеження вступають в силу з 6 травня. Також карантинні заходи передбачають заборону масових зібрань, концертів.

Пляжі закриють з 12 до 16 травня.