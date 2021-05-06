У США назвали найефективніші вакцини від коронавірусу

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Найкращою вакциною від коронавірусу в світі стала Moderna.
Новину передає «Преса України».
У Вашингтоні пройшов Всесвітній конгрес вакцин. Його учасники розставили існуючі препарати від коронавірусу від найбільш до найменш ефективних.
Найкращим і дієвим назвали препарат американської компанії Moderna. У список кращих також потрапили Супутник V, AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech. Також ефективним виявився препарат для тварин Zoetis.
Варто зазначити, що параметри, за якими були визначені фіналісти, не називаються.
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