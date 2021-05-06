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У США назвали найефективніші вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 08:31
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У США назвали найефективніші вакцини від коронавірусу

Найкращою вакциною від коронавірусу в світі стала Moderna.

Новину передає «Преса України».

У Вашингтоні пройшов Всесвітній конгрес вакцин. Його учасники розставили існуючі препарати від коронавірусу від найбільш до найменш ефективних.

Найкращим і дієвим назвали препарат американської компанії Moderna. У список кращих також потрапили Супутник V, AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech. Також ефективним виявився препарат для тварин Zoetis.

Варто зазначити, що параметри, за якими були визначені фіналісти, не називаються. 

 

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