У США назвали найефективніші вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 06 травня 2021, 08:31

Найкращою вакциною від коронавірусу в світі стала Moderna.

Новину передає «Преса України».

У Вашингтоні пройшов Всесвітній конгрес вакцин. Його учасники розставили існуючі препарати від коронавірусу від найбільш до найменш ефективних.

Найкращим і дієвим назвали препарат американської компанії Moderna. У список кращих також потрапили Супутник V, AstraZeneca, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNtech. Також ефективним виявився препарат для тварин Zoetis.

Варто зазначити, що параметри, за якими були визначені фіналісти, не називаються.