Найвідоміший у світі турецький кухар продаватиме золоті стейки

Аня Мартинюк 05 травня 2021, 11:54

Не в Туреччині, а у Лондоні.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що турецький кухар Нусрет Гьокче, який прославився на весь світ жестом соління м’яса, має намір відкрити ресторан у Лондоні. Мова йде про мережу ресторанів Salt Bae. Однак черговий заклад буде відрізнятися тим, що його гості зможуть замовити собі золотий стейк.

Тобто стейк, покритий їстівним сусальним золотом. Коштуватиме одна порція стейку тисячу доларів. Однак бюджетні варіанти також будуть доступні відвідувачам.

Відкриття ресторану заплановано на 17 травня в готелі Парк Тавер Найтсбридж. До слова, раніше ряд світових зірок відвідали заклади Нусрета Гьокче. Серед них Леонардо ді Капріо, Поль Погба, сім’я Бекхемів, Світлана Лобода.