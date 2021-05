Трамп запускає власну платформу для спілкування в Інтернеті

Аня Мартинюк 05 травня 2021, 11:23

Після того, як його забанили в Facebook та Twitter.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп запустив онлайн-платформу, спрямовану на безпосередню комунікацію зі своїми прихильниками. Запуск відбувся через кілька місяців після бану його різних акаунтів у соціальних мережах через звинувачення в тому, що він використовував соцмереж для поширення брехні про вибори.

Платформа під назвою From the Desk of Donald J. Trump багато в чому нагадує Twitter, який поряд із Facebook заборонив Трампу публікувати повідомлення після капітолійських заворушень 6 січня. Колишнього президента звинувачують у підбурюванні активістів.

Варто зазначити, що на платформі є кнопки, які дозволяють поділитися вмістом на Facebook та у Twitter.