Найвідоміший у світі турецький кухар продаватиме золоті стейки 11:54
Трамп запускає власну платформу для спілкування в Інтернеті 11:23
У Pfizer очікують багаторічний попит на антикоронавірусну вакцину 10:14
Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року 13:58
Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу 13:09
Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів 12:39
На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ» 11:56
У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво 11:27
В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус 11:00
Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії 10:25
Великодня статистика – В Україні плюс 2472 нових коронавірусних хворих 09:08
ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям 14:01
Після того, як його забанили в Facebook та Twitter.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп запустив онлайн-платформу, спрямовану на безпосередню комунікацію зі своїми прихильниками. Запуск відбувся через кілька місяців після бану його різних акаунтів у соціальних мережах через звинувачення в тому, що він використовував соцмереж для поширення брехні про вибори.
Платформа під назвою From the Desk of Donald J. Trump багато в чому нагадує Twitter, який поряд із Facebook заборонив Трампу публікувати повідомлення після капітолійських заворушень 6 січня. Колишнього президента звинувачують у підбурюванні активістів.
Варто зазначити, що на платформі є кнопки, які дозволяють поділитися вмістом на Facebook та у Twitter.
11:23: Трамп запускає власну платформу для спілкування в Інтернеті
10:14: У Pfizer очікують багаторічний попит на антикоронавірусну вакцину
13:58: Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.