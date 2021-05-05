У Марокко жінка народила 9 дітей

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Новонароджені та їх мама почувають себе добре.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що жінка Халима Сіссе з Малі народила одразу 9 немовлят. Про це розповіли представники органів охорони здоров’я. Як зазначається, 25-річна породілля та її діти почувають себе добре.
За попередніми даними, жінка народжувала у Марокко. Влада країни ще не давала офіційних коментарів з цього приводу. ЗМІ тим часом зазначили, що на огляді лікар заявляв, що жінка носить під серцем 7 немовлят.
Також відомо, що п'ять дівчаток і чотири хлопчики з’явилися на світ за допомогою кесаревого розтину. Згідно з повідомленнями місцевої преси, лікарі були стурбовані станом здоров'я жінки, а також шансами на виживання її дітей. На щастя, лікарі впоралися з задачею.
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