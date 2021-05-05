Дочка Гейтсів прокоментувала розлучення батьків

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Цікавих деталей дівчина не озвучила.
Новину передає «Преса України».
Донька Білла Гейтса і Мелінди Гейтс, Дженніфер, відреагувала на шокуючу новину про розлучення батьків після 27-річного шлюбу. На свої сторінці в Instagram вона зазначила, що у її сім’ї наразі непростий період.
«Зараз прагну сама розібратися зі своїми емоціями і з тим, як краще підтримати членів сім'ї», - зазначила Дженніфер.
25-річна Дженніфер додала, що розкривати деталі розлучення вона не має планів. Вона також подякувала підписникам за слова підтримки.
10:14: У Pfizer очікують багаторічний попит на антикоронавірусну вакцину
13:58: Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року
13:09: Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу
12:39: Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів
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