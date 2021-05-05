Дочка Гейтсів прокоментувала розлучення батьків

Аня Мартинюк 05 травня 2021, 09:38

Цікавих деталей дівчина не озвучила.

Новину передає «Преса України».

Донька Білла Гейтса і Мелінди Гейтс, Дженніфер, відреагувала на шокуючу новину про розлучення батьків після 27-річного шлюбу. На свої сторінці в Instagram вона зазначила, що у її сім’ї наразі непростий період.

«Зараз прагну сама розібратися зі своїми емоціями і з тим, як краще підтримати членів сім'ї», - зазначила Дженніфер.

25-річна Дженніфер додала, що розкривати деталі розлучення вона не має планів. Вона також подякувала підписникам за слова підтримки.