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Дочка Гейтсів прокоментувала розлучення батьків

Аня Мартинюк 05 травня 2021, 09:38
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Дочка Гейтсів прокоментувала розлучення батьків

Цікавих деталей дівчина не озвучила.

Новину передає «Преса України».

Донька Білла Гейтса і Мелінди Гейтс, Дженніфер, відреагувала на шокуючу новину про розлучення батьків після 27-річного шлюбу. На свої сторінці в Instagram вона зазначила, що у її сім’ї наразі непростий період.

«Зараз прагну сама розібратися зі своїми емоціями і з тим, як краще підтримати членів сім'ї», - зазначила Дженніфер.

25-річна Дженніфер додала, що розкривати деталі розлучення вона не має планів. Вона також подякувала підписникам за слова підтримки.

   

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