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У Pfizer очікують багаторічний попит на антикоронавірусну вакцину

Аня Мартинюк 05 травня 2021, 10:14
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У Pfizer очікують багаторічний попит на антикоронавірусну вакцину

За перший квартал поточного року компанія продала препарат на 3,5 мільярда доларів.

Новину передає «Преса України».

Відома американська фармацевтична компанія Pfizer очікує, що вакцини від коронавірусу матимуть попит протягом багатьох років. Варто зазначити, що наразі вакцина проти коронавірусу є найбільшим джерелом доходу Pfizer.

За перший квартал поточного року компанія продала препарат на 3,5 мільярда доларів. Також компанія має контракт на поставку 1,6 мільярда доз вакцин до кінця 2021 року, який додасть ще 26 мільярдів доларів.

Також у Pfizer сподіваються укласти ще декілька контрактів на 2022 рік.

 

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