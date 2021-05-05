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За перший квартал поточного року компанія продала препарат на 3,5 мільярда доларів.
Новину передає «Преса України».
Відома американська фармацевтична компанія Pfizer очікує, що вакцини від коронавірусу матимуть попит протягом багатьох років. Варто зазначити, що наразі вакцина проти коронавірусу є найбільшим джерелом доходу Pfizer.
За перший квартал поточного року компанія продала препарат на 3,5 мільярда доларів. Також компанія має контракт на поставку 1,6 мільярда доз вакцин до кінця 2021 року, який додасть ще 26 мільярдів доларів.
Також у Pfizer сподіваються укласти ще декілька контрактів на 2022 рік.
10:14: У Pfizer очікують багаторічний попит на антикоронавірусну вакцину
13:58: Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року
13:09: Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу
12:39: Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів
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