В ЄС 150 млн людей отримали вакцини від коронавірусу

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До середини літа препарат від коронавірусу отримає 70% дорослого населення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що кількість вакцинованих від коронавірусу у ЄС сягнула позначки 150 млн людей. Очікується, що 70% дорослого населення країн ЄС буде вакциновано уже до середини літа.
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
«Вакцинація набирає обертів по всьому ЄС: ми тільки що пройшли 150 мільйонів щеплень. Чверть всіх європейців отримали свою першу дозу», відзначила вона.
До слова, в Україні кількість вакцинованих від коронавірусу станом на 5 травня становить 759 434 людини.
10:14: У Pfizer очікують багаторічний попит на антикоронавірусну вакцину
13:58: Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року
13:09: Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу
12:39: Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів
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