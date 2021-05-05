В ЄС 150 млн людей отримали вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 05 травня 2021, 08:55

До середини літа препарат від коронавірусу отримає 70% дорослого населення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 травня, стало відомо, що кількість вакцинованих від коронавірусу у ЄС сягнула позначки 150 млн людей. Очікується, що 70% дорослого населення країн ЄС буде вакциновано уже до середини літа.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

«Вакцинація набирає обертів по всьому ЄС: ми тільки що пройшли 150 мільйонів щеплень. Чверть всіх європейців отримали свою першу дозу», відзначила вона.

До слова, в Україні кількість вакцинованих від коронавірусу станом на 5 травня становить 759 434 людини.