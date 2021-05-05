В Україні знову провели мало тестів на коронавірус

Аня Мартинюк 05 травня 2021, 08:24

Разом з тим понад 3000 українців отримали вакцину від коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 2576 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 103 дитини та 30 медпрацівників. Про це Степанов написав на своїй офіційній сторінці у соцмережі.

Так, 4 травня в Україні провели всього 29 154 тести на коронавірус. За добу помер 161 пацієнт. Одужати вдалось 7728 людям.

2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Вторник, 4 мая 2021 г.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях», - написав міністр.

Також 3 425 людей було щеплено проти COVID-19.