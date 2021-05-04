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Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 13:58
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Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року

Проект експериментальний. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, стало відомо, що експериментальні таблетки від компанії Pfizer для лікування коронавірусної інфекції можуть стати доступними покупцям до кінця поточного року.

Про це заявив генеральний директор компанії Альберт Бурла. Він нагадав, що наразі у світі немає ліків від коронавірусу. За його словами, розробка компанії – це інгібітори протеази, які пригнічують фермент, необхідний вірусу для розмноження в клітинах людини. 

Альберт Бурла наголосив, що основною перевагою оральних препаратів є можливість лікувати пацієнта вдома.

 

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