Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року 13:58
Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу 13:09
Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів 12:39
На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ» 11:56
У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво 11:27
В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус 11:00
Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії 10:25
Великодня статистика – В Україні плюс 2472 нових коронавірусних хворих 09:08
ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям 14:01
У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19 12:15
Дерева вартістю автомобіля – Німецький розплідник задовільняє попит найвибагливіших 10:21
У Японії заявили, що Олімпійські ігри не повинні обтяжувати медичні системи 09:38
Проект експериментальний.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, стало відомо, що експериментальні таблетки від компанії Pfizer для лікування коронавірусної інфекції можуть стати доступними покупцям до кінця поточного року.
Про це заявив генеральний директор компанії Альберт Бурла. Він нагадав, що наразі у світі немає ліків від коронавірусу. За його словами, розробка компанії – це інгібітори протеази, які пригнічують фермент, необхідний вірусу для розмноження в клітинах людини.
Альберт Бурла наголосив, що основною перевагою оральних препаратів є можливість лікувати пацієнта вдома.
13:58: Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року
13:09: Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу
12:39: Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів
11:56: На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ»
11:27: У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво
11:00: В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус
10:25: Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.