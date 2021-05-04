На українців чекає двадцятиградусне тепло

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 13:38

Про температурний рекорд повідомила Наталія Діденко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, відомий український синоптик Наталія Діденко заявила, що 5 травня Україна буде однією з найтепліших у Європі. За її прогнозом, нічні заморозки на грунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, у Запоріжжі та Херсонській області.

Вдень стовпчики термометрів покажуть +15+20 градусів.

«Залишається ще завтра поривчастий вітер, переважно південно-західного напрямку. Погоду визначатиме в Україні антициклон на ім'я Trudi, тому суттєвих опадів 5-го травня не буде в більшості областей», - відзначила вона.

На Заході очікуються дощі з грозами, які до вечора дістануться у Вінничини. За прогнозом, значне потепління очікується на початку наступного тижня.