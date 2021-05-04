На українців чекає двадцятиградусне тепло

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Про температурний рекорд повідомила Наталія Діденко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, відомий український синоптик Наталія Діденко заявила, що 5 травня Україна буде однією з найтепліших у Європі. За її прогнозом, нічні заморозки на грунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, у Запоріжжі та Херсонській області.
Вдень стовпчики термометрів покажуть +15+20 градусів.
«Залишається ще завтра поривчастий вітер, переважно південно-західного напрямку. Погоду визначатиме в Україні антициклон на ім'я Trudi, тому суттєвих опадів 5-го травня не буде в більшості областей», - відзначила вона.
На Заході очікуються дощі з грозами, які до вечора дістануться у Вінничини. За прогнозом, значне потепління очікується на початку наступного тижня.
13:58: Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року
13:09: Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу
12:39: Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів
11:56: На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ»
11:27: У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво
11:00: В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус
10:25: Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії
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