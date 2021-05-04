Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 13:09

Однак вакциноскептиків в країні поменшало.

Новину передає «Преса України».

Київський міжнародний інститут соціології представив результати нового дослідження. Вони свідчать про те, що більшість українців не хочуть вакцинуватися проти коронавірусної інфекції, однак кількість противників вакцини за місяць зменшилась на 8,5%.

Так, у квітні 52,2% респондентів виступили проти COVID-вакцинації. У березні таких було 60,7%.

39,5% опитаних вважають, що вакцини недостатньо перевірені, 33% - не вірять в ефективність препаратів, які купила Україна, а 19,9% бояться наслідків вакцинації. Ще 17,1% опитаних українців не довіряють вакцинації взагалі, а для 15,5% щеплення взагалі протипоказані.