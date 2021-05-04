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Однак вакциноскептиків в країні поменшало.
Новину передає «Преса України».
Київський міжнародний інститут соціології представив результати нового дослідження. Вони свідчать про те, що більшість українців не хочуть вакцинуватися проти коронавірусної інфекції, однак кількість противників вакцини за місяць зменшилась на 8,5%.
Так, у квітні 52,2% респондентів виступили проти COVID-вакцинації. У березні таких було 60,7%.
39,5% опитаних вважають, що вакцини недостатньо перевірені, 33% - не вірять в ефективність препаратів, які купила Україна, а 19,9% бояться наслідків вакцинації. Ще 17,1% опитаних українців не довіряють вакцинації взагалі, а для 15,5% щеплення взагалі протипоказані.
13:58: Pfizer обіцяє випустити таблетки проти COVID-19 до кінця року
13:09: Більшість українців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу
12:39: Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів
11:56: На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ»
11:27: У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво
11:00: В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус
10:25: Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії
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