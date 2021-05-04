Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 12:39

Дослідження провела Світлана Крюкова.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, перший заступник головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова повідомила, що зателефонувала знайомим пенсіонерам віком 60+ та поцікавилась, які телеканали вони дивляться після того, як в країні закрили опозиційні телеканали. Мова йде про News One, Zik, 112 Україна.

На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що перетікання аудиторії на інші телеканали - НАШ, Україна, Інтер, 1 + 1, не відбулося.

«Російське ТБ. Шість з семи опитаних пенсіонерів тепер живуть в порядку денному РФ з усіма наслідками, що випливають «чий Крим», «на бідного Путіна все нападають» і іншим ефектом пропаганди на інфантильний розум людей похилого віку», - зазначила вона.

Обзвонила по периметру всех знакомых пенсионеров 60+, попадающих в категорию социологов тех, кто ходит на выборы.... Опубликовано Svetlana Kryukova Вторник, 4 мая 2021 г.

За словами журналістки, ситуація нагадує інцидент, коли з України «погнали» співачку Світлану Лободу і в результаті серед українського слухача топ-виконавцем виявилася російська зірка Моргенштерн.