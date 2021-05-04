Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів 12:39
На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ» 11:56
У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво 11:27
В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус 11:00
Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії 10:25
Великодня статистика – В Україні плюс 2472 нових коронавірусних хворих 09:08
ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям 14:01
У Бразилії акивісти вирішили привернути увагу до проблеми Covid-19 12:15
Дерева вартістю автомобіля – Німецький розплідник задовільняє попит найвибагливіших 10:21
У Японії заявили, що Олімпійські ігри не повинні обтяжувати медичні системи 09:38
Идеальный чехол Huawei: каким он должен быть, почему его стоит выбирать именно в магазине Oneklik 09:50
Дослідження провела Світлана Крюкова.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, перший заступник головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова повідомила, що зателефонувала знайомим пенсіонерам віком 60+ та поцікавилась, які телеканали вони дивляться після того, як в країні закрили опозиційні телеканали. Мова йде про News One, Zik, 112 Україна.
На своїй сторінці у соцмережі вона зазначила, що перетікання аудиторії на інші телеканали - НАШ, Україна, Інтер, 1 + 1, не відбулося.
«Російське ТБ. Шість з семи опитаних пенсіонерів тепер живуть в порядку денному РФ з усіма наслідками, що випливають «чий Крим», «на бідного Путіна все нападають» і іншим ефектом пропаганди на інфантильний розум людей похилого віку», - зазначила вона.
Обзвонила по периметру всех знакомых пенсионеров 60+, попадающих в категорию социологов тех, кто ходит на выборы....Опубликовано Svetlana Kryukova Вторник, 4 мая 2021 г.
За словами журналістки, ситуація нагадує інцидент, коли з України «погнали» співачку Світлану Лободу і в результаті серед українського слухача топ-виконавцем виявилася російська зірка Моргенштерн.
12:39: Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів
11:56: На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ»
11:27: У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво
11:00: В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус
10:25: Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії
09:08: Великодня статистика – В Україні плюс 2472 нових коронавірусних хворих
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.