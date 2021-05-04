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Однак це не продуктовий магазин.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що у єгипетському Шарм-ель-Шейху увагу туристів вирішили привернути завдяки вивіскам магазинів "АТБ", "Сільпо", "Епіцентр", "Ашан", "Novus" і "Rozetka".
До відомих логотипів магазинів винахідливі єгиптяни додали слогани з назвами товарів. За словами українців, які помітили незвичну рекламу, не звернути на неї увагу було неможливо.
12:39: Після закриття опозиційних каналів українські пенсіонери стали дивитися більше російських каналів
11:56: На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ»
11:27: У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво
11:00: В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус
10:25: Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії
09:08: Великодня статистика – В Україні плюс 2472 нових коронавірусних хворих
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