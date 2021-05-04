Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Зеленський відзвітував про візит у Польщу
  • В Україні виявили менше 3000 нових ковідних хворих
  • Український синоптик представила свіжий прогноз погоди на Великдень

На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ»

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 11:56
Версія для друку
На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ»

Однак це не продуктовий магазин.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у єгипетському Шарм-ель-Шейху увагу туристів вирішили привернути завдяки вивіскам магазинів "АТБ", "Сільпо", "Епіцентр", "Ашан", "Novus" і "Rozetka".

До відомих логотипів магазинів винахідливі єгиптяни додали слогани з назвами товарів. За словами українців, які помітили незвичну рекламу, не звернути на неї увагу було неможливо.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції