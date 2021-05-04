На єгипетському курорті спеціально для туристів відкрили «АТБ»

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 11:56

Однак це не продуктовий магазин.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у єгипетському Шарм-ель-Шейху увагу туристів вирішили привернути завдяки вивіскам магазинів "АТБ", "Сільпо", "Епіцентр", "Ашан", "Novus" і "Rozetka".

До відомих логотипів магазинів винахідливі єгиптяни додали слогани з назвами товарів. За словами українців, які помітили незвичну рекламу, не звернути на неї увагу було неможливо.