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У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 11:27
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У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво

Акція діятиме всього один місяць. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, стало відомо, що в американському штаті Нью-Джерсі пропонують акцію «пиво за вакцинацію». Мова йде про вакцинацію від коронавірусу. Таким чином влада штату хочуть стимулювати людей робити щеплення.

За даними видання ABC News, яке посилається на губернатора штату Філа Мерфі, в акції можуть брати участь американці віком від 21 року. Діятиме така акція протягом травня.

Відомо, що до акції залучили 13 барів і пивних. За попередніми даними, дві дози вакцини у Нью-Джерсі отримали  3,2 млн людей.

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