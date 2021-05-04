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В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус

Аня Мартинюк 04 травня 2021, 11:00
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В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус

Ситуація досі складна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 травня, стало відомо, що в Індії кількість випадків захворювання на коронавірус становить 20 282 833 особи.

За останню добу було зареєстровано 357 229 нових випадків. Про це повідомило федеральне міністерство охорони здоров'я. Загальна кількість смертей від коронавірусу становить 222 408 людей.

Наразі в країні 3 447 133 активних хворих. Так, показники COVID-19 продовжують досягати свого піку в країні, але федеральний уряд відмовився від повного блокування. Деякі штати запровадили нічний комендантський час або часткове блокування.

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