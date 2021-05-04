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Ситуація досі складна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 травня, стало відомо, що в Індії кількість випадків захворювання на коронавірус становить 20 282 833 особи.
За останню добу було зареєстровано 357 229 нових випадків. Про це повідомило федеральне міністерство охорони здоров'я. Загальна кількість смертей від коронавірусу становить 222 408 людей.
Наразі в країні 3 447 133 активних хворих. Так, показники COVID-19 продовжують досягати свого піку в країні, але федеральний уряд відмовився від повного блокування. Деякі штати запровадили нічний комендантський час або часткове блокування.
11:27: У Нью-Джерсі вакцинованим від коронавірусу пропонують пиво
11:00: В Індії понад 20 мільйонів випадків захворювання на коронавірус
10:25: Ахметов відреагував на чутки про створення нової партії
09:08: Великодня статистика – В Україні плюс 2472 нових коронавірусних хворих
14:01: ЄС планує дати добро подорожам вакцинованим проти коронавірусу людям
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